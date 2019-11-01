Emniyetten festival alanı için park uyarısı

01.11.2019 13:49

Mersin Emniyet Müdürlüğü, 1-3 Kasım tarihleri arasında yapılacak olan Uluslararası Narenciye Festivali nedeniyle araç sürücülerini festival alanı bölgesine araçlarını park etmemeleri konusunda uyardı.



Mersin Emniyet Müdürlüğü'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, kentte 1-3 Kasım tarihlerine arasında narenciye festivali gerçekleştirileceği hatırlatılarak, "Festival ile ilgili alınacak trafik tedbirleri kapsamında, Adnan Menderes Bulvarı, PTT alt kavşağı ile Babil ışıklı alt kavşağı arasında, 1 Kasım Cuma günü saat 22.00'den festival etkinlikleri sona erinceye kadar belirtilen alana araçların park edilmemesi gerekmektedir. Aksi takdirde araçlar güvenlik açısından çekici marifetiyle otoparka kaldırılacaktır" denildi. - MERSİN

Kaynak: İHA