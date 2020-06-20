Emniyetten "bekçiler, kadınların evlerini gözetleme yetkisine sahip" iddiasına yalanlama
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Emniyetten "bekçiler, kadınların evlerini gözetleme yetkisine sahip" iddiasına yalanlama

Emniyet Genel Müdürlüğü, yapılan son yasal düzenleme ile, bekçilerin bekar veya yalnız yaşayan kadınların evlerini gözetleme yetkisine sahip olduğu yönündeki iddiaları yalanlanarak suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

20.06.2020 19:54 | Son Güncelleme: 20.06.2020 20:05

Emniyet Genel Müdürlüğü, "Bekçiler, bekar veya yalnız yaşayan kadınların evlerini gözetleme yetkisine sahip oldu" başlığıyla yayımlanan habere ilişkin internet sitesi yetkilileri ve bu iddiayı dile getiren avukat hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bir haber sitesinde 19 Haziran'da İstanbul Barosuna üye avukat Cesim Parlak'ın, son yasal düzenlemeyle çarşı ve mahalle bekçilerine "bekar veya yalnız yaşayan kadınların evlerini gözetleme yetkisinin verildiği" şeklinde kamuoyunu yanıltmaya yönelik iddialarına yer verildiği belirtildi.

SİSTEMATİK KARALAMA KAMPANYASI

Polis teşkilatına yardımcı kuvvet olarak görev yapan bekçilere yönelik sistematik karalama kampanyasına rağmen bekçilerin, vatandaşların huzur ve güvenini temin için kesintisiz görev yaptığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Teşkilatımızı karalamaya yönelik gerçek dışı iddiaların yer aldığı haber sitesi yetkilileri ve bu iddiaları dile getiren avukat hakkında teşkilatımız ve görevlilerimiz aleyhine ağır, rencide edici ve halkımızın güvenlik kuvvetlerine duyduğu güveni sarsmaya yönelik asılsız, mesnetsiz, yalan ve iftiralar içeren ithamlarda bulunmalarından dolayı adli makamlara suç duyurusunda bulunulmuştur."

Emniyetten 'bekçiler, kadınların evlerini gözetleme yetkisine sahip' iddiasına yalanlama

Güncel Manşet

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