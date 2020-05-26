Ukrayna'da 2 polis memuru gaz maskesi giydirdikleri kadına tecavüz etti
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Ukrayna'da 2 polis memuru gaz maskesi giydirdikleri kadına tecavüz etti

Ukrayna'da iki polis memuru, bir kadına gaz maskesi giydirerek tecavüz ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı. Gözaltına alınan polislerin görevlerine son verilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ukrayna'da 2 polis memuru gaz maskesi giydirdikleri kadına tecavüz etti
26.05.2020 14:19 | Son Güncelleme: 26.05.2020 14:29

Ukrayna'da yaşanan skandal olayda, iki polis memuru bir kadına gaz maskesi giydirerek tecavüz ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı. Ukrayna Polisi'nden yapılan açıklamaya göre, Kiev iline bağlı Kagarlik şehrinde hastaneye başvuran 26 yaşındaki kadın, polisler tarafından işkence gördüğünü ve tecavüze uğradığını iddia etti. Bunun üzerine yapılan incelemelerde, 2 polis memurunun işkence ve tecavüz olayıyla bağlantılı oldukları şüphesiyle gözaltına alındıkları bildirildi. Gözaltına alınan polislerin görevlerine son verilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

"GAZ MASKESİ GİYDİRİP TECAVÜZ ETTİLER'"

Ukrayna Devlet Soruşturma Bürosu'ndan yapılan açıklamada, bir soygun vakasıyla ilgili tanık olarak gece polis merkezine çağrılan kadının polisler tarafından işkence gördüğünün ve tecavüze uğradığının belirlendiği belirtildi. Polis memurlarının, zorla gaz maskesi giydirdikleri kadının başının üzerinden tabancayla ateş ettiklerinin tespit edildiği kaydedildi. Polislerin ayrıca o sırada polis merkezinde bulunan bir erkeğe tecavüz etme tehdidinde bulunduklarının, diz üstü çöktürdükleri ve gaz maskesi giydirdikleri şahsın başına copla vurduklarının, başının üzerinden tabancayla ateş ettiklerinin belirlendiği ifade edildi. Polis merkezinde görevli polis amirlerinin de görevine son verildiği, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü açıklandı.

Emniyette skandal olay! 2 polis memuru gaz maskesi giydirdikleri kadına tecavüz etti

2013'TE DE GERÇEKLEŞMİŞTİ

Ukrayna'da 2013 yılında Nikolayev ilinde 29 yaşındaki bir kadın 2 polis memuru tarafından işkence ve tecavüze uğramıştı. Nikolayev'de 2016 yılında ise 31 yaşındaki bir erkek, işkence gördüğü polisler tarafından silahla vurularak öldürülmüştü.

Haber Yorumları (1)
CEM: Dünyanın her yerinde pislik var
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