Emniyetin "hassas burnu" Alex, 7,5 yıldır uyuşturucuya geçit vermiyor

Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesinde bir yıldır görev yapan dedektör köpeği "Alex", 7,5 yıldır teşkilata hizmet veriyor.

Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesinde bir yıldır görev yapan dedektör köpeği "Alex", 7,5 yıldır teşkilata hizmet veriyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü Gölbaşı Köpek Eğitim Merkezi'nde verilen eğitimin ardından ihtiyaç olan illere gönderilen özel eğitimli dedektör köpekleri, güvenlik güçlerinin uyuşturucuyla mücadelesinde vazgeçilmez oluyor.

Aldıkları eğitimleri keskin koku alma yetenekleriyle birleştirerek, her türlü uyuşturucu maddeyi nereye saklanırsa saklansın ortaya çıkaran özel köpekler, eğiticileriyle sıcak bir bağ kuruyor.

Uyuşturucuyla mücadelede önemli rol üstlenen bu köpeklerden biri olan Alex, Kastamonu, Gaziantep ve Diyarbakır'ın ardından son görev yeri olan Konya'da emekliliğini bekliyor.

Şubede görevli narkotik köpeği eğitmeni polis memuru Recep Ekici, Alex ile Konya'da 1 yıldır görev yaptığını söyledi.

Alex'in, eğitiminin ardından 1 yaşında göreve başladığını ifade eden Ekici, "Dedektör köpeğimiz Alex, Kastamonu, Gaziantep, Diyarbakır ve son görev yeri Konya'da hizmet veriyor. Kendisi operasyonlarda yüklü miktarda ve çeşitli özelliklerde uyuşturucu madde buldu. Buradaki hizmetinin ardından emekli olacak." dedi.

Güne Alex'le başlıyor

Polis memuru Ekici, Alex'in operasyonlarda olmazsa olmaz bir parçası haline geldiğini belirtti.

Her köpek eğiticisinin bağ kurduğu ve kendisine zimmetli bir köpeğinin olduğunu aktaran Ekici, "Sabah işimiz köpekle başlar. Günün belli saati maması verilir. Görevden geldiyse istirahate ayrılır. Sabah işe geldiğimizde ilk başta köpeğimizi muayene ederek kulübesini kontrol ediyoruz. Onlara ellerimizle bakıyoruz." diye konuştu.

Arama süresini 15 dakikadan 3 dakikaya indiriyor

Köpeklerin formunu korumak ve kondisyonda tutmak için sürekli eğitim gördüğünü anlatan Ekici, "Alex, operasyonlarda işimizi daha da kolaylaştırmak amacıyla eğitildi ve bu görevi layıkıyla yürütüyor. Şüpheli görülen aramalardaki süremiz 15 dakika sürerken, Alex bunu 3 dakikaya kadar düşürebiliyor. Köpeğin tepki verdiği ve yoğunlaştığı yerlerde arama yapıyor ve uyuşturucu maddeyi buluyoruz." ifadesini kullandı.

Alex ile yaşadığı bir anıyı da paylaşan Ekici, sözlerine şöyle devam etti:

"Alex'le bir gün uyuşturucu aramasında şüphe üzerine durdurulan ve içinde bir ailenin olduğu araçta arama yapmak istedik. Araçtaki kadın, köpekten rahatsız olduğunu ve çocuklarının korktuğunu belirterek, aramayı engellemek istedi. Ancak Alex'in tepki verdiği bebek bezi içerisinde metamfetamin maddesi ele geçirdik. Bu uyuşturucu tacirlerinin, bebekleri ve insanların vicdani duygularını da kullandığını görmüş olduk. Ama Alex bizi yine yanıltmadı."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Coşkun