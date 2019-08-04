Emniyet ve MİT'ten İstanbul'da MLKP operasyonu

Emniyet ve MİT'ten İstanbul'da MLKP operasyonu

Emniyet ve MİT'ten İstanbul'da MLKP operasyonuİSTANBUL - Gri kategoride aranan MLKP'li kadın teröristler Songül Dilek ve Güneş Akan, Emniyet ve MİT'in ortak operasyonuyla yakalandı.

4.08.2019 16:05
Emniyet ve MİT'ten İstanbul'da MLKP operasyonu

Emniyet ve MİT'ten İstanbul'da MLKP operasyonu
İSTANBUL - Gri kategoride aranan MLKP'li kadın teröristler Songül Dilek ve Güneş Akan, Emniyet ve MİT'in ortak operasyonuyla yakalandı.

Kaynak: İHA
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