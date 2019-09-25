Emniyet Müdürü Şenses'den Vali Soytürk'e veda ziyareti

Emniyet Müdürü Şenses'den Vali Soytürk'e veda ziyareti

İl Emniyet Müdürü Günter Şenses, Kilis Valisi Recep Soytürk'e veda ziyaretinde bulundu.

25.09.2019 15:46
Emniyet Müdürü Şenses'den Vali Soytürk'e veda ziyareti

İl Emniyet Müdürü Günter Şenses, Kilis Valisi Recep Soytürk'e veda ziyaretinde bulundu.


Emniyet Müdürleri kararnamesi ile Kilis İl Emniyet Müdürü iken Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Günter Şenses Vali Recep Soytürk'e veda ziyaretinde bulundu. Vali Soytürk, Emniyet Müdürü Günter Şenses'e Kilis'teki çalışmaları nedeniyle teşekkür ederek, hediye takdim etti. - KİLİS

Kaynak: İHA
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