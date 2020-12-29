Emniyet Müdürü Özer'den başarılı Gazetecilere hediye
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Emniyet Müdürü Özer'den başarılı Gazetecilere hediye

29.12.2020 14:27 | Son Güncelleme: 29.12.2020 14:31
Emniyet Müdürü Özer'den başarılı Gazetecilere hediye

Kars'ın Sarıkamış İlçesinde ulusal basın mensupları Hüseyin Demirci ve Alper Yıldırım'a İlçe Emniyet Müdürlüğünden hediye verildi.

Kars'ın Sarıkamış İlçesinde ulusal basın mensupları Hüseyin Demirci ve Alper Yıldırım'a İlçe Emniyet Müdürlüğünden hediye verildi.

Sarıkamış İlçe Emniyet Müdürü Doğan Özer'in makamında Anadolu Ajansı ve TRT Muhabiri Hüseyin Demirci ile İhlas Haber Ajansı (İHA) Muhabiri Alper Yıldırım'a Emniyet Müdürü Doğan özer tarafından çeşitli hediyeler verildi.

Özer, burada yaptığı konuşmada, Şehitler Diyarı ve turizm cenneti olarak bilinen Sarıkamış'tan Türkiye ve dünyaya haber akışı sağlamanın önemli olduğunu söyledi.

Polis teşkilatı gibi gece gündüz demeden görev yapan arkadaşlara jest yaptıklarını ifade eden Özer, "Kamuoyunun bilgilendirilmesinde doğru ve güvenilir haber yapma, objektif olma, özel hayata ve kişilik haklarına saygı gibi değerleri içerisinde barındıran bir mesleği icra eden gazeteci arkadaşlarımız, aynı zamanda vatandaşla dünya arasında köprü görevi görmektedir. Vatandaşlarımızı bilinçlendirmek ve haberdar etmek için verdikleri mücadele her türlü övgüye layıktır. Bizde emniyet müdürlüğü olarak arkadaşlarımıza çam sakızı çoban armağanı şeklinde küçük hediyeler vermek istedik. Bundan sonraki çalışmalarında başarılar diliyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından Emniyet Müdürü Özer, gazeteciler ve rütbeli memurlar hatıra fotoğraf çektirdi. - KARS

Emniyet Müdürü Özer'den başarılı Gazetecilere hediye
Emniyet Müdürü Özer'den başarılı Gazetecilere hediye
Emniyet Müdürü Özer'den başarılı Gazetecilere hediye

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.12.2020 14:31:25. #1.14#
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