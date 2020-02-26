Emniyet Müdürü Karabörk'ten TDP'ye ziyaret
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Emniyet Müdürü Karabörk'ten TDP'ye ziyaret

Kayseri İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, Toplum Destekli Polislik (TDP) Şube Müdürlüğü'nü ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

26.02.2020 14:48 | Son Güncelleme: 26.02.2020 14:48
Emniyet Müdürü Karabörk'ten TDP'ye ziyaret

İl Emniyet Müdürü , Toplum Destekli Polislik (TDP) Şube Müdürlüğü'nü ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgiler aldı.


Kayseri İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, TDP Şube Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Emniyet Kulübü Başkanı Saffet Arslan'ın da katıldığı ziyarette, TDP Şube Müdürü Özcan Erdoğdu, çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Kayseri İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk de, spor yapan çocukların sosyal hayatında ve derslerinde başarılı olacaklarını söyledi.


Ziyarette, Emniyetspor Kulübü öğrencileri de gösteri yaptı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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