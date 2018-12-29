Emniyet Müdürü Gökduman'a Veda Yemeği

Şehit edilen Rize İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin yerine atanan Osmaniye İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman için veda yemeği düzenlendi.

Polisevi'nde düzenlenen yemeğe Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, milletvekilleri, askeri ve mülki erkan ile sivil toplum örgüt temsilcileri katıldı.

Yemekte yaptığı konuşmada etkinliğe katılan herkese teşekkür eden Gökduman, görev süresi boyunca Osmaniye'nin emniyeti için beraber çalıştığı kurumlara ve emniyet personeline teşekkür etti.

Konuşmasının ardından Vali Ömer Faruk Coşkun tarafından Gökduman'a teşekkür plaketi verilirken İl Jandarma Komutanı Albay Tamer Bilacan ise Gökduman'a özel hazırlanmış kutu içinde komando bıçağı ile mavi komando beresi vererek kendisini fahri komando ilan etti.

Kaynak: AA