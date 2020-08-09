Emniyet Genel Müdürü Aktaş'tan Osmaniye Emniyet Müdürlüğüne Ziyaret
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Emniyet Genel Müdürü Aktaş'tan Osmaniye Emniyet Müdürlüğüne Ziyaret

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve beraberindeki heyet, Osmaniye Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

Emniyet Genel Müdürü Aktaş'tan Osmaniye Emniyet Müdürlüğüne Ziyaret
09.08.2020 20:58 | Son Güncelleme: 09.08.2020 21:12

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve beraberindeki heyet, Osmaniye Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve beraberindeki heyet Osmaniye Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş'u ziyaret etti. Ziyarete Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Erhan Gülveren, Güvenlik Daire Başkanı Cüneyt Ünal, İstihbarat Daire Başkanı Sabit Akın Zaimoğlu, Narkotik Daire Başkanı Sayın İbrahim Hakkı Seydioğlu, İnşaat Emlak Daire Başkanı Ahmet Nehar Poçan, Özel Harekat Daire Başkan Yardımcısı Abdullah Üner, TEM Daire Başkan Yardımcısı Hakan Yıldırımoğlu katıldı. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

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