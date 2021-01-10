Emniyet Genel Müdürü Aktaş İstanbul'da Asayiş Şube Müdürlüğü'nü ziyaret etti
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Emniyet Genel Müdürü Aktaş İstanbul'da Asayiş Şube Müdürlüğü'nü ziyaret etti

10.01.2021 14:45 | Son Güncelleme: 10.01.2021 14:49
Emniyet Genel Müdürü Aktaş İstanbul'da Asayiş Şube Müdürlüğü'nü ziyaret etti

EMNİYET Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Gayrettepe'de Asayiş Şube Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

EMNİYET Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Gayrettepe'de Asayiş Şube Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'a ziyaretinde  İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş eşlik etti. Bünyesinde Cinayet, Gasp, Hırsızlık, Oto Hırsızlık, Aranan Şahıslar, Yankesicilik-Dolandırıcılık, Ahlak Kumar ve Kayıp Şahıslar Büro Amirliği bulunan şubede, amirler ve komiserle ile bir araya gelen Mehmet Aktaş'a  brifing verildi.  Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile de bir süre görüşen Aktaş, bir saat süren ziyaretinin ardından ayrıldı.


- İstanbul
Emniyet Genel Müdürü Aktaş İstanbul'da Asayiş Şube Müdürlüğü'nü ziyaret etti
Emniyet Genel Müdürü Aktaş İstanbul'da Asayiş Şube Müdürlüğü'nü ziyaret etti
Emniyet Genel Müdürü Aktaş İstanbul'da Asayiş Şube Müdürlüğü'nü ziyaret etti
Emniyet Genel Müdürü Aktaş İstanbul'da Asayiş Şube Müdürlüğü'nü ziyaret etti
Emniyet Genel Müdürü Aktaş İstanbul'da Asayiş Şube Müdürlüğü'nü ziyaret etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.1.2021 14:49:33. #1.15#
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