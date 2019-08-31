Emniyet, bir kız çocuğuna ait müstehcen fotoğraflar paylaşan kişiler için harekete geçti

Emniyet, bir kız çocuğuna ait müstehcen fotoğraflar paylaşan kişiler için harekete geçti

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Twitter üzerinden bir kız çocuğuna ait müstehcen fotoğraflar paylaşan kişiler hakkında çalışmaların başlatıldığı bildirildi.

31.08.2019 07:51
Emniyet, bir kız çocuğuna ait müstehcen fotoğraflar paylaşan kişiler için harekete geçti

Emniyet Genel Müdürlüğü açıklamasında, Twitter üzerinden bir kız çocuğuna ait müstehcen fotoğraflar paylaşıldığının tespit edildiği kaydedildi.

Açıklamada, hesabın kapatılması yönünde Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından Twitter şirketine resmi talep iletilerek, fotoğraflarla ilgili suç unsuru içeren paylaşımda bulunan sosyal medya hesabı kullanıcıları hakkında gerekli adli işlemlerin yapılması amacıyla çalışmaların başlatıldığı bildirildi.

Emniyet, bir kız çocuğuna ait müstehcen fotoğraflar paylaşan kişiler için harekete geçti
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR (3)
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.