Emma Stone Omzunu Kırınca Filmi Ertelendi!

Emma Stone Omzunu Kırınca Filmi Ertelendi!

Spice Girls konseri sırasında arkadaşlarının omzundan yere düşen Emma Stone'un omzunu kırdığı ortaya çıktı.

Spice Girls konseri sırasında arkadaşlarının omzundan yere düşen Emma Stone'un omzunu kırdığı ortaya çıktı.


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