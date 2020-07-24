Emir Can İğrek - Saman Sarısı şarkısı sözleri, şarkının tüm sözleri, hakkında bilgiler
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Emir Can İğrek - Saman Sarısı şarkısı sözleri, şarkının tüm sözleri, hakkında bilgiler

Son yılların en çıkış yapan müzisyenlerinden olan Emir Can İğrek "Saman Sarısı" şarkısıyla Youtube trendlere girdi. Şuanda Youtube Trendler'de 5. sırada yer alan Saman Sarısı şarkısının sözleri çok beğenildi.

Emir Can İğrek - Saman Sarısı şarkısı sözleri, şarkının tüm sözleri, hakkında bilgiler
24.07.2020 15:53 | Son Güncelleme: 24.07.2020 16:00

Emir Can İğrek'in 24 Temmuz Cuma günü çıkardığı "Saman Sarısı" şarkısı şuanda Youtube Trendlerde yer alıyor. Şarkının özellikle sözleri çok beğenildi ve sosyal medyada gündem haline geldi. Peki çok merak edilen o şarkının sözleri nedir hep birlikte öğrenelim.

EMİR CAN İĞREK "SAMAN SARISI" ŞARKI SÖZLERİ

Çıkar her yol duvarlara

Verip el kol kapanlara

Adam olmaz diyenlere rağmen

İnsan olma yolunca

Kovalarken hayatımı

Yakalandım sana bi' an

Ne güzelsin ama

Fotoğrafta görebiliyorum artık

Bir saman sarısı, bir duman karası

Anladım ama zor oldu anlaması

Artık eski hayatıma dönüşüm yok

Ben deniz olsam da sen Ankara'sın (2 kere)

Aklım yok delirmeye

Varlığım yok yok olmaya

Saklım gizlim ortada

Her şey apaçık karşında

Masumsun, hep öyle kal

Aşklar hep yalan dolan

Diye bir şarkı söyledi

Yıldızlar hep baş ucunda

Bir saman sarısı, bir duman karası

Anladım ama zor oldu anlaması

Artık eski hayatıma dönüşüm yok

Ben deniz olsam da sen Ankara'sın (2 kere)

EMİR CAN İĞREK "SAMAN SARISI" ŞARKISI HAKKINDA BİLGİLER

Yeni çıkan Saman Sarısı şarkısı şuanda Youtube Trendlerde 5. sırada yer alıyor. Şarkı büyük ihtimalle Trendler'de ilk 3 içerisine girecek. Çünkü dinleyiciler şarkı sözlerini çok beğendi.

Saman Sarısı şarkısı toplamda 6 dörtlükten ve 24 mısradan oluşmaktadır. Şarkı kısa olmasına rağmen sözleri çok beğeni almıştır.

İlgili Haberler

Emir Can İğrek kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Müzikleri ve ödülleri
Emir Can İğrek kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Müzikleri ve ödülleri
Ayasofya şarkısı sözleri: Ayasofya şarkısı kimin? Ayasofya şarkısını kimler söyledi?
Ayasofya şarkısı sözleri: Ayasofya şarkısı kimin? Ayasofya şarkısını kimler söyledi?
Enes Batur 'Biliyom' şarkı sözleri nedir? Enes Batur'un tüm şarkıları
Enes Batur "Biliyom" şarkı sözleri nedir? Enes Batur'un tüm şarkıları
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Gwyneth Paltrow'dan canlı yayında cinsel ilişki itirafı! Oral yolla cinsel ilişkiyi arkadaşının eşinden öğrenmiş Magazin
Gwyneth Paltrow'dan canlı yayında cinsel ilişki itirafı! Oral yolla cinsel ilişkiyi arkadaşının eşinden öğrenmiş
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayasofya Camii'nde bugün 350 bin kişi namaz kıldı Güncel
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayasofya Camii'nde bugün 350 bin kişi namaz kıldı
Toplumsal Uyuşturucu ile Mücadele Eğitim Federasyonu kuruldu Güncel
Toplumsal Uyuşturucu ile Mücadele Eğitim Federasyonu kuruldu
Görenler hem şaşırıyor hem üzülüyor! 10 yıldır tarlaya ölen kardeşinin adını yazıyor Yaşam
Görenler hem şaşırıyor hem üzülüyor! 10 yıldır tarlaya ölen kardeşinin adını yazıyor
Ayasofya'nın 4 minaresinde 4 müezzin birlikte ezan okudu! Uzman isim sebebini açıkladı Güncel
Ayasofya'nın 4 minaresinde 4 müezzin birlikte ezan okudu! Uzman isim sebebini açıkladı
Herkesin konuştuğu dövmeli genç de Ayasofya Camii'ndeki ilk namaza katıldı Güncel
Herkesin konuştuğu dövmeli genç de Ayasofya Camii'ndeki ilk namaza katıldı
Günlük burç yorumları 24 Temmuz 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 24 Temmuz 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Ayasofya Camii'nde ilk namaz kılınmaya başlandığı sırada Kemal Kılıçdaroğlu Lozan tweeti attı
Ayasofya Camii'nde ilk namaz kılınmaya başlandığı sırada Kemal Kılıçdaroğlu Lozan tweeti attı
Yunanistan'da Ayasofya matemi! Bayraklar yarıya indirildi, her yerden çan sesleri geliyor
Yunanistan'da Ayasofya matemi! Bayraklar yarıya indirildi, her yerden çan sesleri geliyor
Ucuz fiyatlarıyla tanınan elektronik perakendecisi İstanbul Bilişim konkordato ilan etti
Ucuz fiyatlarıyla tanınan elektronik perakendecisi İstanbul Bilişim konkordato ilan etti
CHP'li Muharrem İnce, Ayasofya Camii'ndeki ilk namazı vatandaşların arasında kıldı
CHP'li Muharrem İnce, Ayasofya Camii'ndeki ilk namazı vatandaşların arasında kıldı
Araban Ovası'ndaki topraklar yarım asır sonra suya kavuştu
Araban Ovası'ndaki topraklar yarım asır sonra suya kavuştu
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya Camii'nde kılıçla hutbe okudu
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya Camii'nde kılıçla hutbe okudu
Hande Erçel ve Kerem Bursin'in öpüşme görüntülerini sızdıran çalışan işinden oldu
Hande Erçel ve Kerem Bursin'in öpüşme görüntülerini sızdıran çalışan işinden oldu
Arda Turan'dan 5 çocuk isteyen Aslıhan Doğan'a yanıt: Çok çalışmam lazım
Arda Turan'dan 5 çocuk isteyen Aslıhan Doğan'a yanıt: Çok çalışmam lazım
Ali Sunal gece yarısı otel sahibiyle kavga etti, Berkay duruma müdahale edip özür diledi
Ali Sunal gece yarısı otel sahibiyle kavga etti, Berkay duruma müdahale edip özür diledi
Şahan Gökbakar, Ayasofya'da sosyal mesafe kuralının hiçe sayılmasına sert çıktı
Şahan Gökbakar, Ayasofya'da sosyal mesafe kuralının hiçe sayılmasına sert çıktı
Özel bakım merkezinde, hasta bakıcılar yatalak hastaya tazyikli suyla işkence ederek öldürdü
Özel bakım merkezinde, hasta bakıcılar yatalak hastaya tazyikli suyla işkence ederek öldürdü
Elektrikte 'Yeşil Tarife' uygulaması 1 Ağustos'ta başlayacak
Elektrikte "Yeşil Tarife" uygulaması 1 Ağustos'ta başlayacak
Ünlü rapçi Khontkar'ın yaptığı fotoşop Uğur Dündar'ı çok kızdırdı
Ünlü rapçi Khontkar'ın yaptığı fotoşop Uğur Dündar'ı çok kızdırdı
Son Dakika: Rusya, Türkiye ile uçuşların karşılıklı olarak 1 Ağustos'ta başlayacağını duyurdu
Son Dakika: Rusya, Türkiye ile uçuşların karşılıklı olarak 1 Ağustos'ta başlayacağını duyurdu
Son Dakika: Ayasofya Camii'nde 86 yıl sonra ilk namaz kılındı
Son Dakika: Ayasofya Camii'nde 86 yıl sonra ilk namaz kılındı
Lille'e transfer olan Burak Yılmaz, sosyal medya hesabından veda mesajı paylaştı
Lille'e transfer olan Burak Yılmaz, sosyal medya hesabından veda mesajı paylaştı
Merve Boluğur, gizemli sevgilisi ile ilgili soruyu ti'ye aldı: Tanınmayanından buldum
Merve Boluğur, gizemli sevgilisi ile ilgili soruyu ti'ye aldı: Tanınmayanından buldum
İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini Merve Çağıran yüzünden mi bitirdi?
İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini Merve Çağıran yüzünden mi bitirdi?
Inter'in, aracılar vasıtasıyla Messi'yle görüştüğü iddia edildi
Inter'in, aracılar vasıtasıyla Messi'yle görüştüğü iddia edildi
Cristiano Ronaldo ile adı aşk dedikodusuna karışan Daniella Chavez, kulüp satın aldı
Cristiano Ronaldo ile adı aşk dedikodusuna karışan Daniella Chavez, kulüp satın aldı
Fenerbahçe, Beşiktaş'la sözleşmesi bitecek olan Gökhan Gönül'le anlaşma sağladı
Fenerbahçe, Beşiktaş'la sözleşmesi bitecek olan Gökhan Gönül'le anlaşma sağladı
Pınar Gültekin'in yakın arkadaşı anlattı: En büyük hayali kız çocuğu sahibi olmaktı, adını 'Gülpin' koyacaktı
Pınar Gültekin'in yakın arkadaşı anlattı: En büyük hayali kız çocuğu sahibi olmaktı, adını "Gülpin" koyacaktı
Komşusunun köpeğini tecavüz ederek öldüren zanlı tutuklandı
Komşusunun köpeğini tecavüz ederek öldüren zanlı tutuklandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Altay Donald Trump Pınar Gültekin Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sezen Aksu Serdar Ortaç Murat Dalkılıç Seyfi Dursunoğlu
Spor Can Bartu İrfan Buz Okan Buruk Ali Şansalan Malcolm Thomas
Daha Fazla Kemal Gülman Mehmet Boynukalın Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi Toyota Boshoku Türkiye Otomotiv
Şu an buradasınız: Emir Can İğrek - Saman Sarısı şarkısı sözleri, şarkının tüm sözleri, hakkında bilgiler - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.7.2020 16:01:01. #1.15#
title