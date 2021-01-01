Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nın ilk kısmı açıldı
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Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nın ilk kısmı açıldı

01.01.2021 16:20 | Son Güncelleme: 01.01.2021 16:26

Yapımına 2016 yılında kasım ayında Kadir Topbaş'ın belediye başkanlığı döneminde başlanan Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nın Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı arasındaki ilk kısmı hizmete açıldı.

Yapımına 2016 yılında kasım ayında Kadir Topbaş'ın belediye başkanlığı döneminde başlanan Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nın Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı arasındaki ilk kısmı hizmete açıldı.

T5 Eminönü-Alibeyköy Hattının 12 istasyon ve 8,8 kilometreden oluşan Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı arasındaki ilk kısmı tamamlandı.

Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nın ilk kısmı açıldı
Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nın ilk kısmı açıldı
Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nın ilk kısmı açıldı
Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nın ilk kısmı açıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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