Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nın ilk kısmı açıldı
01.01.2021 16:20 | Son Güncelleme: 01.01.2021 16:26
Yapımına 2016 yılında kasım ayında Kadir Topbaş'ın belediye başkanlığı döneminde başlanan Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nın Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı arasındaki ilk kısmı hizmete açıldı.
Yapımına 2016 yılında kasım ayında Kadir Topbaş'ın belediye başkanlığı döneminde başlanan Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nın Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı arasındaki ilk kısmı hizmete açıldı.
T5 Eminönü-Alibeyköy Hattının 12 istasyon ve 8,8 kilometreden oluşan Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı arasındaki ilk kısmı tamamlandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı