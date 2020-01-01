Emine Ün ve eşi Tolga Karakaş Mon Amour'da aşk tazeledi

01.01.2020 13:41 | Son Güncelleme: 01.01.2020 13:41

Jeyan Büyükburç'un mikrofon başına geçip en sevilen şarkılarını seslendirdiği mekanda konuklar adeta nostaljik bir yolculuğa çıktı.

'Serumla sahneye çıktım'

Sahne enerjisi ve performansıyla unutulmaz bir geceye imza atan güzel şarkıcı, "Rahatsızlığım nedeniyle bugün ateşim 40 dereceyi buldu. Serum aldım öyle sahneye çıkıyorum. Sevenlerimle göz göze olmak bana iyi geliyor" dedi. Jeyan Büyükburç, yeni yıldan sağlık, mutluluk ve barış diledi.

Yeni yıla Mon Amour da girdiler





Adının anlamı gibi aşkı simgeleyen Mon Amour'da, Jeyan Büyükburç'un şarkılarıyla yeni yıla giren Emine Ün ve eşi Tolga Karakaş da aşklarını tazelediler.