Emine Erdoğan'ın sahiplendiği 'Leblebi', Külliye bahçesinde

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın sahiplendiği engelli köpek 'Leblebi' Cumhurbaşkanlığı Külliyesi bahçesindeki yerini aldı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın sahiplendiği engelli köpek 'Leblebi' Cumhurbaşkanlığı Külliyesi bahçesindeki yerini aldı.

Emine Erdoğan, Twitter hesabından hayvan barınağından sahiplenip 'Leblebi' adını verdiği engelli köpek ile ilgili videolu paylaşımda bulundu. Erdoğan 'Satın Alma Sahiplen' etiketiyle paylaştığı mesajında, "Yedikule Hayvan Barınağından sahiplendiğimiz Leblebi, Külliye bahçemizdeki yeni yerini çok sevdi" dedi. Videoda, Emine Erdoğan'ın Leblebi'yi beslerken ve bahçedeki köpeğin kulübesinin görüntüleri yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aslıhan ALTAY KARATAŞ