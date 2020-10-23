Emine Erdoğan'ın sahiplendiği 'Leblebi', Külliye bahçesinde
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Emine Erdoğan'ın sahiplendiği 'Leblebi', Külliye bahçesinde

23.10.2020 18:06 | Son Güncelleme: 23.10.2020 18:13
Emine Erdoğan'ın sahiplendiği 'Leblebi', Külliye bahçesinde

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın sahiplendiği engelli köpek 'Leblebi' Cumhurbaşkanlığı Külliyesi bahçesindeki yerini aldı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın sahiplendiği engelli köpek 'Leblebi' Cumhurbaşkanlığı Külliyesi bahçesindeki yerini aldı.

Emine Erdoğan, Twitter hesabından hayvan barınağından sahiplenip 'Leblebi' adını verdiği engelli köpek ile ilgili videolu paylaşımda bulundu. Erdoğan 'Satın Alma Sahiplen' etiketiyle paylaştığı mesajında, "Yedikule Hayvan Barınağından sahiplendiğimiz Leblebi, Külliye bahçemizdeki yeni yerini çok sevdi" dedi. Videoda, Emine Erdoğan'ın Leblebi'yi beslerken ve bahçedeki köpeğin kulübesinin görüntüleri yer aldı.


Emine Erdoğan'ın sahiplendiği 'Leblebi', Külliye bahçesinde
Emine Erdoğan'ın sahiplendiği 'Leblebi', Külliye bahçesinde
Emine Erdoğan'ın sahiplendiği 'Leblebi', Külliye bahçesinde
Emine Erdoğan'ın sahiplendiği 'Leblebi', Külliye bahçesinde
Emine Erdoğan'ın sahiplendiği 'Leblebi', Külliye bahçesinde

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aslıhan ALTAY KARATAŞ

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