Emine Bulut'un katil zanlısı Bolu'ya nakledildi

Emine Bulut'un katil zanlısı Bolu'ya nakledildi

Kırıkkale'de 10 yaşındaki kızının yanında vahşice bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut'un katil zanlısı eski kocası, Bolu F Tipi Cezaevine nakledildi.

27.08.2019 10:22
Emine Bulut'un katil zanlısı Bolu'ya nakledildi

Kırıkkale'de 10 yaşındaki kızının yanında vahşice bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut'un katil zanlısı eski kocası, Bolu F Tipi Cezaevine nakledildi.


Kırıkkale'de 18 Ağustos Pazar günü 10 yaşındaki kızının yanında eski eşi Emine Bulut'u bıçaklayarak öldüren Fedai V.'nin (43) Kırıkkale Hacılar F Tipi Cezaevinde kaldığı tek kişilik hücreden dün akşam saatlerinde çıkarılarak Bolu F Tipi Cezaevine nakledildiği öğrenildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA
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