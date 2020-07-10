Emine Beder'den Nefis Etsiz Çiğ Köfte Tarifi "Çiğ köfte nasıl yapılır? Etsiz çiğ köfte nasıl yapılır? Etsiz çiğ köfte yapmanın püf noktaları nelerdir?

"Çiğ köfte nasıl yapılır? Etsiz çiğ köfte nasıl yapılır? Etsiz çiğ köfte yapmanın püf noktaları nelerdir? Etsiz çiğ köftenin malzemeleri nelerdir?" soruları Özlem & Yasin ile Mutfağım Şahane programında yanıt buldu.

MALZEMELER:

2 su bardağı esmer çiğ köftelik bulgur

2 su bardağı kaynar su

1,5 su bardağı sıvı yağ

1 orta boy soğan

3 diş sarımsak

2 çorba kaşığı biber salçası

Yarım çorba kaşığı domates salçası

Limon suyu

3 çorba kaşığı nar ekşisi

1 demet maydanoz

İsot

Pul biber

Karabiber

Kimyon

1 demet nane

Marul

Çeri domates

Kaynak: DailyMotion.com