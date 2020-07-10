Emine Beder'den Nefis Etsiz Çiğ Köfte Tarifi
"Çiğ köfte nasıl yapılır? Etsiz çiğ köfte nasıl yapılır? Etsiz çiğ köfte yapmanın püf noktaları nelerdir?
10.07.2020 09:43 | Son Güncelleme: 10.07.2020 09:48
"Çiğ köfte nasıl yapılır? Etsiz çiğ köfte nasıl yapılır? Etsiz çiğ köfte yapmanın püf noktaları nelerdir? Etsiz çiğ köftenin malzemeleri nelerdir?" soruları Özlem & Yasin ile Mutfağım Şahane programında yanıt buldu.
MALZEMELER:
2 su bardağı esmer çiğ köftelik bulgur
2 su bardağı kaynar su
1,5 su bardağı sıvı yağ
1 orta boy soğan
3 diş sarımsak
2 çorba kaşığı biber salçası
Yarım çorba kaşığı domates salçası
Limon suyu
3 çorba kaşığı nar ekşisi
1 demet maydanoz
İsot
Pul biber
Karabiber
Kimyon
1 demet nane
Marul
Çeri domates
Kaynak: DailyMotion.com