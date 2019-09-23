Ünlü model Emily Ratajkowski'den iç çamaşırlı paylaşım!

23.09.2019 20:26

Emily Ratajkowski, cesur Instagram paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Dünkü sütyensiz paylaşımı sonrası bugün de bir markette iç çamaşırıyla verdiği pozu takipçileriyle paylaştı.

DÜN SÜTYENSİZ PAYLAŞIM YAPMIŞTI

Instagram paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Ratajowski, dün köpeğini gezmeye çıkardığı bir videosunu paylaşmıştı. Videosunda ünlü modelin sütyensiz oluşu dikkatlerden kaçmamıştı.

İÇ ÇAMAŞIRLI POZUNU PAYLAŞTI

Ünlü model bugün de bir marka için objektiflerin karşısına geçti. Dantelli bir iç çamaşırıyla poz veren Ratajowski yine nefes kesti.

Cesur pozlarla kısa sürede sosyal medya fenomeni olan manken Emily Ratajkowski Insatgram yaptığı paylaşım ile evlendiğini duyurmuştu.