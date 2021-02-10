eMilli Takımı'mızın Euro 2021 yolundaki rakipleri belli oldu
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eMilli Takımı'mızın Euro 2021 yolundaki rakipleri belli oldu

10.02.2021 15:54 | Son Güncelleme: 10.02.2021 15:58
eMilli Takımı'mızın Euro 2021 yolundaki rakipleri belli oldu

UEFA'nın düzenlediği turnuvada Euro 2021 ön elemelerinde eMilli takımımız C grubunda yer alacak.Milli takımımızın rakipleri ise Hırvatistan, İsveç, Kıbrıs Rum Kesimi ve San Marino oldu.

UEFA tarafından düzenlenen Euro 2021 espor takvimi kapsamında Turkcell'in sponsor olduğu eMilli Takımı'mızın Euro 2021 yolundaki rakipleri belli oldu.

EMİLLİ TAKIMIMIZIN EURO 2021 RAKİPLERİ

Rakipleriyle 15 Mart'ta kozlarını paylaşacak olan Türkiye eMilli takımımız, grubunu lider bitirdiği taktirde İngiltere'de Off-Line olarak düzenlenmesi planlanan eEuro 2021'e gitmeye hak kazanacak.

Türkiye grubunu ikinci sırada tamamlaması durumunda ise Play Off oynayacak,Play Off'ta 6'şarlı 2 grupta ilk 3'e girmek için rakipleriyle yarışacak.

Türkiye eMilli takımımızı seçmeler sonrasında başarılı olan Ali Doğan Barutçu, Mücahit Sevimli, Emir Ünal ve Erman Gökdemir eEuro 2021 de Türkiye'mizi temsil edecek.Turkcell eMilli takım Pes21 seçmeleri geçtiğimiz Ocak ayında yapılmıştı.

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