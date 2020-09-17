Emilia Clarke kimdir? Emilia Clarke filmleri nelerdir? Emilia Clarke'ın sevgilisi kimdir? Game of Thrones dizisindeki Deanerys Targanyen (Khaleesi) rolüyle dünya çapında büyük şöhret kazanan Emilia Clarke kimdir? Londra kökenli oyuncunun, özel yaşamı hakkındaki detaylar, onun yıllar içindeki gelişimini gözler önüne seriyor.

Khaleesi karakteriyle milyonların dikkatini çeken başarılı ve güzel oyuncu hakkında merak edilenler haberimizde. Game of Thrones dizisindeki Deanerys Targanyen (Khaleesi) rolüyle dünya çapında büyük şöhret kazanan Emilia Clarke kimdir? Emilia Clarke filmleri nelerdir? Emilia Clarke'ın sevgilisi kimdir?

EMILIA CLARKE KİMDİR?

Emilia Clarke 26 Ekim 1986, İngiliz televizyon ve sinema oyuncusu.

Emilia Clarke, İngiltere'nin Londra şehrinde doğdu ve Berkshire kontunda büyüdü. Babası bir tiyatroda ses mühendisi, annesi iş kadınıdır. Erkek kardeşi ise bir üniversitede politika okumaktadır. Clarke'ın oyunculuğa ilgisi, daha üç yaşındayken babasının çalıştığı tiyatrodaki Show Boat müzikalini izledikten sonra başladı. İlk olarak Oxford St. Edward Okulu, ardından Rye St.Antony Lisesini bitirdi. 2009 yılında Drama Centre London Üniversitesi'nden mezun oldu.

Oyunculuğa ilk başladığı yıllarda irili ufaklı birçok projede rol aldı. Televizyondaki ilk rolü ise 2010 yılında Türkiye'de de gösterime giren Dinozor Saldırısı (Triassic Attack) filmindeki "Savannah" karakteriyle olmuştur. Bu filmden sonra Screen International dergisi onu geleceğin İngiliz yıldızı "UK Stars Of Tomorrow" olarak değerlendirmiştir.2010 yılında George R. R. Martin'in "A Song of Ice and Fire" kitabından uyarlanan Game of Thrones (Taht Oyunları) dizisinde Daenerys Targaryen rolüyle karşımıza çıkmıştır.

Dizinin oyuncu seçmelerinde Tamzin Merchant'ın yedeği olarak kalmasına karşın açıklanmayan sebeplerden dolayı bu oyuncunun yerine rol almaya başlamıştır. Aldığı olumlu eleştiriler sayesinde dizinin ikinci sezonunda da bulunmaktadır. Clarke, Daenerys Targaryen rolüyle Ewwy ödüllerinde drama dalında 2011 En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (2011 EWwy Award for Best Supporting Actress) ödülüne layık görülmüştür. En son oynadığı film ise 2016 yapımı olan " Senden Önce Ben " filmidir . " Senden Önce Ben " filminde Sam Claflin ile başrolü paylaşmıştır. Filmde Emilia Yaşamın ince detayların sorulduğu renkli ve değişik kıyafetler , ayakkabılar giyen Louisa Clark rolünü üstlenmektedir .

EMILIA CLARKE FİLMLERİ

Spike Island, 2012 - Sally Harris - Mat Whitecross

Shackled, 2012 - Malu Nour Wazzi | Kısa film

Dom Hemingway, 2013 - Evelyn Hemingway - Richard Shepard

Terminator Genisys, 2015 - Sarah Connor - Alan Taylor

Senden Önce Ben (Film), 2016 - Louisa (Lou) Clark - Thea Sharrock

Voice from the Stone, 2016 - Verena - Eric D. Howell

Above Suspicion, 2017 - Susan Smith

EMILIA CLARKE'IN SEVGİLİSİ KİMDİR?

Bugünlerde güzel oyuncunun Matt Smith ile birlikte olduğu konuşulmaktadır.