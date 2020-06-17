Emet Sakatlar Derneği Başkanı Mustafa Mutlu vefat etti
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Emet Sakatlar Derneği Başkanı Mustafa Mutlu vefat etti

Türkiye Sakatlar Derneği Emet Şube Başkanı ve Karayolları 14. şube şefliği personeli Mustafa Mutlu, gece evinde vefat etti.

Emet Sakatlar Derneği Başkanı Mustafa Mutlu vefat etti
17.06.2020 11:56 | Son Güncelleme: 17.06.2020 12:05

Türkiye Sakatlar Derneği Emet Şube Başkanı ve Karayolları 14. şube şefliği personeli Mustafa Mutlu, gece evinde vefat etti.

Başkan Mutlu'nun ani vefatı ilçede büyük üzüntüye neden oldu. Kalp krizi sonucu vefat ettiği tahimn edilen Mutlu'nun kesin ölüm sebebinin tesbit edilmesi için Bursa adli tıp kurumunda otopsi yapılacağı öğrenildi. 15 Haziran doğumlu başkan Mutlu 41. yaşını 2 gün önce doldurmuştu.

Engelli vatandaşlar için aktif faaliyetlerde bulunan derneği Emet ilçesine kazandıran ve bir çok başarılı çalışmaya imza atan Başkan Mustafa Mutlu'nun ölümü üzerine Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan başta olmak üzere, Kütahya'da tüm siyaset ve iş dünyası başsağlığı mesjı yayınladı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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