Emekli Orgeneral Çetin Doğan, Bodrum Adliyesi'nde (3)
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Emekli Orgeneral Çetin Doğan, Bodrum Adliyesi'nde (3)

Emekli Orgeneral Çetin Doğan, Bodrum Adliyesi'nde (3)
Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - Haberler | Güncel

19 TESTİNİN ARDINDAN CEZAEVİNE KONULDUAnkara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 28 Şubat davasında müebbet hapis cezası alan 14 sanık hakkında yakalama kararı vermesi üzerine, sanıklar arasında bulunan dönemin Genelkurmay 2'nci Başkanı Emekli Orgeneral Çevik Bir (82) ve Genelkurmay Harekat Başkanı...

BİR VE DOĞAN KOVİD-19 TESTİNİN ARDINDAN CEZAEVİNE KONULDU

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 28 Şubat davasında müebbet hapis cezası alan 14 sanık hakkında yakalama kararı vermesi üzerine, sanıklar arasında bulunan dönemin Genelkurmay 2'nci Başkanı Emekli Orgeneral Çevik Bir (82) ve Genelkurmay Harekat Başkanı emekli Orgeneral Çetin Doğan'a (81) cezaevin konulmadan önce Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kovid 19 testi yaptırıldığı öğrenildi. Sanıklar, yapılan testin ardından polis ekipleri tarafından aynı anda farklı araçlar ile Muğla E Tipi Cezaevi'ne getirildi.

Cavit AKGÜN/ MUĞLA,


Emekli Orgeneral Çetin Doğan, Bodrum Adliyesi'nde (3)
Emekli Orgeneral Çetin Doğan, Bodrum Adliyesi'nde (3)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün

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