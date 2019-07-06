Emekli olunca solucan gübresi üretmeye başladı



ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde inşaat mühendisi Tayyar Akın, emekli olduktan sonra solucan gübresi üretmeye başladı. Tayyar Akın, üretilen sebze ve meyvelerin genetiğiyle oynandığı gerekçesiyle Afganistan'dan kavun, karpuz ve domates tohumu getirerek, tohumluk olarak da yetiştirmeye başladı.

Manavgat'ta inşaat mühendisi Tayyar Akın, emekli olduktan sonra evde oturmaktan sıkılınca, televizyon kanallarında gördüğü solucan gübresini üretmeye karar verdi. Ailesinden kalma bağ evi ve tarlada üretim tesisi kuran Akın, 3 yıl önce 100 bin solucanla başladığı gübre üretimini bugün 3 milyon solucanla sürdürüyor.

Çocukluğunda ve gençliğinde Manavgat ve Antalya ovalarında modern tarım yapılmadığını, toprağın birçok kimyasal maddeyle uzun yıllar zehirlendiğini anlatan Tayyar Akın, "Bizim toprağımız zehirli, ürünlerimiz zaten orijinal değil. Fideleri hep hazır alıyorlar. Onların da genetiğiyle oynanmış durumda" dedi.

'ÜRÜN VERİMLİLİĞİNİ ARTIRIYOR'

Solucan gübresinin toprağı kısa sürede eski haline getirdiğini anlatan Akın, üretiminin ise oldukça zor olduğunu belirtti. Solucan gübresinin ekili bütün arazilerde kullanılabildiğini aktaran Akın, "Organik olan solucan gübresi tarım sektöründe toprak yapısını hiçbir şekilde bozmadan ürün verimliliğini artırıyor. Gübrenin sonsuz faydası var. Her türlü meyve, sebze ve ağaçlara verilebilir. Meyve ve bitki ağacını genç tutuyor. Verimi yüzde 30 ile 70 arasında artırır. Bitkiye hastalık gelmiyor" diye konuştu.

'SOLUCAN O KADAR NAZİK BİR HAYVAN Kİ'

Solucan gübresinin içerisinde 44 enzim barındırdığını söyleyen Tayyar Akın, şunları söyledi:

"Solucanın sindirim sisteminde 44 enzim vardır, yediği maddeler bu enzimlerle karışarak dışarı çıkar. O zaman solucan gübresi olur. Solucan o kadar nazik bir hayvan ki hep onunla ilgilenmen lazım, hep kollaman lazım. Susuz bırakmamak lazım, susuz kalınca hepsi ölüyor. Solucanlar 1 derece ile 38 derece arasında yaşar. 19 derece ile 25 derece arasında son derece oburdurlar, yerler ve dışkı yaparlar."

Türkiye'de son yıllarda meyve ve sebzelerden eskiden aldıkları tadı almadıklarını anlatan Tayyar Akın, "Bunun için Afganistan'dan orijinal kavun, karpuz ve domates tohumu getirttim. Buraya hemen solucan gübresi tesisinin yanına ektim. Solucan gübresi verdim. Kavun, karpuz ve domatesin tohumları Afganistan'dan geldi. Genleriyle oynanmamış tohum. Bu tohumlardan yetiştirdiğim fideler büyüdü. Onları tohumluk olarak kullanacağım" diye konuştu.



Kaynak: DHA

- Antalya