Emekli eğitimci Korona'ya yenik düştü
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Emekli eğitimci Korona'ya yenik düştü

23.03.2021 14:18 | Son Güncelleme: 23.03.2021 14:28
Emekli eğitimci Korona'ya yenik düştü

Giresun'un sevilen simalarından eğitimci Davut Çelik, bir süre önce yakalandığı Covid-19 hastalığından hayatını kaybetti.

Giresun'un sevilen simalarından eğitimci Davut Çelik, bir süre önce yakalandığı Covid-19 hastalığından hayatını kaybetti.

Ölümü eğitim camiasında büyük üzüntü meydana getiren Davut Çelik, Atatürk Lisesi Müdürlüğü'nden sonra Giresun Üniversitesi'nde uzun yıllar Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı ve Öğretim Görevlisi olarak görev yaptıktan sonra bir süre önce emekli olmuştu.

Davut Çelik'in cenazesi pandemi tedbirleri kapsamında Teyyaredüzü Mahallesi'ndeki evinin önündek helallik alındıktan sonra Giresun Belediyesi görevlileri tarafından Yeni Mezarlıkta yakınlarının katılımıyla kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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