Emekli astsubayı 'kredi çıktı' diyerek dolandırdılar
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Emekli astsubayı 'kredi çıktı' diyerek dolandırdılar

MERSİN'de telefonda kendilerini bankacı olarak tanıtan kişiler emekli astsubay Burhan Yılmaz'ın (60), 8 bin 600 TL'sini alarak dolandırdı.

Emekli astsubayı 'kredi çıktı' diyerek dolandırdılar
21.06.2020 11:41 | Son Güncelleme: 21.06.2020 11:45

MERSİN'de telefonda kendilerini bankacı olarak tanıtan kişiler emekli astsubay Burhan Yılmaz'ın (60), 8 bin 600 TL'sini alarak dolandırdı.

Merkez Toroslar ilçesinde yaşayan emekli astsubay Burhan Yılmaz'ı, 5 Haziran'da H.T. isimli kişi aradı. Emekli maaşının yattığı banka adına aranan Yılmaz'a 0,49 faizle 6 ay ödemesiz 20 bin TL kredi çıktığı söylendi. Miktarın çok olduğunu söyleyen Yılmaz, 5 bin TL kredi talep etti. Bunun üzerine telefonuna şifre gönderilen Yılmaz, gelen şifreyi H.T.'ye tekrar gönderdi. Hesabını kontrol eden Yılmaz, 4 bin 900 TL'sinin başka bir banka hesabına aktarıldığını fark etti. Yanında bulunan kızı ile H.T.'yi arayan Yılmaz, "Bir yanlışlık oldu telefonunuza gelen şifreyi bize geri gönderin yanlışlığı çözelim" yanıtını aldı. Telefonuna gelen şifreyi bir kez daha H.T.'ye gönderen Yılmaz'ın hesabından bu defa İstanbul Çekmeköy'de bir ATM'den 3 bin 700 TL çekildi. Yeniden H.T.'yi arayan Yılmaz, telefon kapalı olunca dolandırıldığını fark etti. Maaşı da dahil tüm parasını dolandırıcılara kaptırdığını söyleyen Yılmaz, jandarmaya haber vererek şikayetçi oldu. Jandarma şüphelilerin yakalanması için soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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