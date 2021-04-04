Emekli amirallerin bildirisiyle ilgili HDP'den açıklama: Darbeci yaklaşımlara tavrımız nettir
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Emekli amirallerin bildirisiyle ilgili HDP'den açıklama: Darbeci yaklaşımlara tavrımız nettir

Haberler.com - Haberler | Güncel
Emekli amirallerin bildirisiyle ilgili HDP'den açıklama: Darbeci yaklaşımlara tavrımız nettir

Dün gece yarısı, 104 emekli amiral, Montrö Boğazlar Sözleşmesi konulu bir bildiri yayımlamasının yankıları sürüyor. Bildiriye ilgili bir açıklama da HDP'den geldi. HDP'den yapılan açıklamada, "Türkiye'de, gerek askeri gerek sivil olsun her türlü darbe veya darbe girişimi ağır yıkımlara yol açmıştır. Demokrasiyi ve özgürlükleri hedef alan darbeci yaklaşımlara ve tutumlara karşı tavrımız her zaman nettir" denildi.

HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu cezaevine gönderildi
HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu cezaevine gönderildi

104 emekli amiral, dün gece yarısı Montrö Boğazlar Sözleşmesi konulu bir bildiri yayımladı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da bildiriye ilişkiye ilişkin re'sen soruşturma başlatmıştı. Bildiriyi TCK'nın 316. maddesi kapsamında soruşturan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, bildiriye öncülük eden isimleri tespit ettiği, o isimlerin ifadeye çağrılacağı bildirildi. Söz konusu açıklama sonrasında siyasiler ve siyasi partilerden art arda açıklamalar geldi.

HDP'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"DARBECİ YAKLAŞIMLARA TAVRIMIZ NETTİR"

"Türkiye'de, gerek askeri gerek sivil olsun her türlü darbe veya darbe girişimi ağır yıkımlara yol açmıştır. Demokrasiyi ve özgürlükleri hedef alan darbeci yaklaşımlara ve tutumlara karşı tavrımız her zaman nettir. Ancak demokratik siyasete darbe yapmak konusunda sicili kapkara olan bu iktidarın yazılı bir bildiriden darbe riski devşirmesi de siyasi kurnazlık ve fırsatçılıktan öte bir anlam taşımamaktadır. Çare güçlü demokrasinin tesisi ve gerçek adaletin sağlanmasıdır."

Emekli amirallerin bildirisiyle ilgili HDP'den yapılan açıklama: Darbeci yaklaşımlara tavrımız nettir
Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Haydar Akar Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Demet Akalın Demet Özdemir İbrahim Çelikkol
Spor Yılmaz Vural Nihat Özdemir Abdullah Avcı Mustafa Cengiz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Emekli amirallerin bildirisiyle ilgili HDP'den açıklama: Darbeci yaklaşımlara tavrımız nettir - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.4.2021 22:10:24. #1.16#
title