Emanet'in yıldızları Yaman ile Seher evlendi! İşte o kareler...
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Emanet'in yıldızları Yaman ile Seher evlendi! İşte o kareler...

16.02.2021 18:10 | Son Güncelleme: 16.02.2021 18:14
Emanet'in yıldızları Yaman ile Seher evlendi! İşte o kareler...

Başrollerinde Halil İbrahim Ceyhan ile Sıla Türkoğlu'nun yer aldığı Emanet dizisinde flaş bir gelişme yaşandı. Halil İbrahim Ceyhan (Yaman) ile Sıla Türkoğlu (Seher) senaryo gereği evlendi. Nikahtan ilk kareler geldi...


Snob Magazin'de yer alan habere göre; Hafta içi her gün ekrana gelen Emanet dizisinin yeni bölümünde nikah sürprizi yaşanacak. Yaman (Halil İbrahim Ceyhan) ile Seher'in (Sıla Türkoğlu) nikahına ait görüntüler sosyal medyaya sızdı.

Kaynak: Snob Magazin

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