Emanet'in yıldızları Yaman ile Seher evlendi! İşte o kareler...

Başrollerinde Halil İbrahim Ceyhan ile Sıla Türkoğlu'nun yer aldığı Emanet dizisinde flaş bir gelişme yaşandı. Halil İbrahim Ceyhan (Yaman) ile Sıla Türkoğlu (Seher) senaryo gereği evlendi. Nikahtan ilk kareler geldi...



