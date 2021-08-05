Eltilerin Savaşı filmi oyuncuları kimler? Eltilerin Savaşı konusu nedir? Eltilerin Savaşı nerede çekildi?

Onur Bilgetay'ın 2020 yılında yönettiği komedi filmi Eltilerin Savaşı bu akşam Show TV ekranlarında yayınlanacak. Eltilerin Savaşı filmi oyuncuları kimler? Eltilerin Savaşı konusu nedir? Eltilerin Savaşı nerede çekildi?

Gupse Özay ve Merve Dizdar gibi başarılı isimlerin rol aldığı komedi türündeki Eltilerin Savaşı filmi oyuncuları kimler? Eltilerin Savaşı konusu nedir? Eltilerin Savaşı nerede çekildi?

ELTİLERİN SAVAŞI KONUSU NEDİR?

Gizem ve Sultan elti olan iki genç kadındır. İkili arasında yaşanan ufak atışmalar bir süre sonra yerini tatlı bir rekabete bırakır. Birbirlerinin yaptıklarından geri kalmayan eltiler, kendilerini eğlenceli bir savaşın içinde bulur. Kardeş olan Selim ve Fatih de bir süre sonra eşleri arasında yaşanan bu rekabet rüzgarına kapılır. Sosyal medyaya düşkünlükleri ile bilinen Gizem ve Sultan'ın evlilik hayatlarına odaklanılan filmde, iki eltinin yarış içindeyken Selim ve Fatih'i nasıl etkiledikleri de gözler önüne seriliyor.

Yönetmen koltuğunda Onur Bilgetay'ın oturduğu filmin senaryosunu, başrolde de yer alan Gupse Özay kaleme alıyor. Filmin kadrosunda Özay'a, Merve Dizdar, Ferit Aktuğ ve Uraz Kaygılaroğlu eşlik ediyor.

ELTİLERİN SAVAŞI OYUNCULARI KİMLER?

Gupse Özay,

Merve Dizdar,

Ferit Aktuğ,

Uraz Kaygılaroğlu,

Füsun Demirel