Elon Musk: Robot taksiler üretildiğinde Tesla'nın fiyatı artacak

– Elektrikli otomobil üreticisi şirketi Tesla Motors'un sahibi Elon Musk, sürücüsüz robot taksilerin üretimine başladıktan sonra elektrikle çalışan Tesla marka otomobillerinin daha pahalıya satılacağını söyledi

Güney Afrikalı girişimci milyoner, robot taksi hayalinin gerçek olmasıyla Tesla'nın fiyatlarının artmasının muhtemel olduğu uyarısını yaptı. Uyarılarını Twitter hesabından yapan Musk, robot taksi olarak çalışabilen sürücüsüz otomobillerin, sürücüsü olan otomobillere göre birkaç kat daha değerli olacağını söyledi.

CNBC'nin haberine göre, Musk, robot taksi üreterek daha fazla para kazanmayı amaçlıyor ve Tesla'nın 2018 yılının son çeyreğinde model 3, S ve X elektrikli otomobilleri ortalama 66 bin 800 dolar dolaylarında satışa sunuldu.

Musk, bu yılın başında yatırımcılara yaptığı açıklamada; tamamen sürücüsüz çalışabilen otomobillerin, Tesla'nın şu anda 40 milyar dolar olan değerini 500 milyar dolara çıkarabileceğini söylemişti. Musk, yine bu yılın başlarında Tesla'nın iki yıl içerisinde, dönen tekerlekleri ve pedalları olmayan araçlar üretebileceğini belirtmesine karşın bazı uzmanlar bunun bu süre içerisinde pek mümkün olmayacağına inanıyor.

Tesla'nın dışında 'Uber' ve 'Lyft' gibi şirketler de kendi sürücüsüz araç teknolojisini geliştirmeye çalışıyor.

Kaynak: DHA

- Yağcı