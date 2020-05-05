Elon Musk'ın bebeğine verdiği isim sosyal medyada gündem oldu
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Elon Musk'ın bebeğine verdiği isim sosyal medyada gündem oldu

Elon Musk'ın bebeğine verdiği isim sosyal medyada gündem oldu
05.05.2020 22:44 | Son Güncelleme: 05.05.2020 22:48

Space X'in CEO'su Elon Musk, Twitter hesabından müzisyen eşi Grimes'ın erkek bir bebek dünyaya getirdiğini ve çocuklarına "X Æ A-12 Musk" ismini verdiklerini söyledi. Musk ve Grimes çiftinin çocuklarına verdikleri isim kısa sürede Twitter'da trend topic listesine girmeyi başardı.

SpaceX'in kurucusu ve Tesla Motors ile PayPal'ın kurucu ortaklarından Elon Musk, müzisyen eşi Grimes'ın erkek bir bebek dünyaya getirdiğini açıkladı.

İlk başta Grimes'in doğuma girdiğini yazan Musk, daha sonra bir sosyal medya kullanıcısının kendisine "Bebekten haber var mı?" yazması üzerine, "Anne ve bebek iyiler" dedi. Musk bir de fotoğraf paylaştı.

BEŞ OĞLU DAHA BULUNUYOR

Elon Musk, gerçek adı Claire Boucher olan Grimes ile 2018 yılından beri birlikte. Üç kez boşanan 48 yaşındaki Musk'un daha önceki beraberliklerinden beş oğlu bulunuyor. 32 yaşındaki Grimes, ilk kez anne oldu. Çift, bebek beklediklerini ocak ayında Instagram'dan yaptıkları bir paylaşımla duyurmuştu.

BEBEĞİN İSMİ ÇOK KONUŞULDU

Elon Musk, bir takipçisinin bebeğin adını sorması üzerine "X Æ A-12 Musk" adını verdiklerini söyledi. Musk'ın isim konusunda ciddi olup olmadığı anlaşılmazken, bunun şifrelenmiş bir ifade olduğu yorumları da yapıldı.

Elon Musk'ın bebeğine verdiği isim sosyal medyada gündem oldu

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Öte yandan, Elon Musk ve Grimes çiftinin çocuklarına verdikleri "X Æ A-12 Musk" ismi kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Twitter kullanıcıları "X Æ A-12 Musk" etiketi altında binlerce paylaşım yaptı.

Elon Musk'ın bebeğine verdiği isim sosyal medyada gündem oldu

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