Elmas taşlı altın klozete görkemli tanıtım! Sosyal medyada tepki çekti

03.02.2020 10:34 | Son Güncelleme: 03.02.2020 10:53

Birleşik Arap Emirlikleri'ne bağlı Dubai, dünyanın en yüksek binası, en büyük alışveriş merkezi, altın hamburgeri, en büyük yüzüğü gibi rekorlarla sık sık gündeme geliyor. En son Dubai'de dünyanın en lüks tuvaleti tanıtıldı. Hong Kong'lu bir şirketin hazırladığı altın klozet, tam 40 bin 815 elmas taneciğiyle bezeli. Bu elmasların toplamı 334 karata denk geliyor. Elmaslar, klozetin kurşun geçirmez kapağının içine yerleştirildi.

REKORLAR KİTABINA GİRDİ

1.3 milyon dolarlık klozet, 'Dünyanın en lüks tuvaleti' olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. Klozetin tanıtımına Uzakdoğulu güzellik kraliçeleri katıldı. Klozet, bir süre Dubai'de sergilendikten sonra dünyayı dolaşacak.

KİŞİNİN İSTEĞİNE BIRAKILACAK

Satılacak olan klozetin kullanılıp kullanılmayacağı kişinin isteğine bırakılacak. Klozet için sosyal medyada "Utanç verici bir görgüsüzlük" yorumları yapıldı.

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