Elmalı Barajı'nda doluluk oranı rekor seviyede
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Elmalı Barajı'nda doluluk oranı rekor seviyede

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul'da etkili olan sağanak yağışların etkisiyle mega kentin en önemli barajlarından Elmalı Barajı'nda doluluk oranı yüzde 89.46 seviyesine ulaştı.

İstanbul'da etkili olan sağanak yağışların etkisiyle mega kentin en önemli barajlarından Elmalı Barajı'nda doluluk oranı yüzde 89.46 seviyesine ulaştı.

Bahar aylarında İstanbul'da etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle Mega kentin en önemli barajlarından olan Elmalı Barajı'nda doluluk oranı yüzde 89.46 seviyesine yükseldi. İSKİ verilerine göre geçen yıl aynı tarihte yüzde 80.41 olarak ölçülen doluluk oranı, bu yıl yüzde 89.46 seviyesine çıkarak artış gösterdi.

Ülke genelinde kuraklık ve mevsim normallerinin altındaki yağışlar İstanbul'un barajlarını yüzde 20 seviyelerine düşürmüştü. Daha sonra yağan kar ve yağmurlarla barajlardaki doluluk arttı. Aralık ayında doluluk oranı yüzde 23 seviyelerine düşen Elmalı Barajı da yıl boyunca yağan kar ve yağmurdan nasibini aldı. Mayıs ayının ortalarında alınan verilere göre Elmalı Barajı'nda doluluk oranı yüzde 89.46 seviyesine ulaştı. Bu seviye ile Elmalı Barajı geçen yılda ölçülen doluluk oranına göre yüzde 9 seviyesinde artış gösterdi. Öte yandan İstanbul'un en önemli barajlarından olan Elmalı Barajı'ndaki doluluk drone ile havadan görüntülendi.

(Aykut Zor/İHA)

Elmalı Barajı'nda doluluk oranı rekor seviyede
Elmalı Barajı'nda doluluk oranı rekor seviyede
Elmalı Barajı'nda doluluk oranı rekor seviyede
Elmalı Barajı'nda doluluk oranı rekor seviyede

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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