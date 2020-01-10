Elma yüklü TIR devrildi, sürücü yara almadan kurtuldu
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Elma yüklü TIR devrildi, sürücü yara almadan kurtuldu

Karaman'da Samsun'a gelen elma yüklü TIR, sürücünün direksiyonun kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi. Kazadan yara almadan kurtulan sürücü Hacı Polat, "Allah'tan geldi, yapacak bir şey yok" dedi.

10.01.2020 15:05 | Son Güncelleme: 10.01.2020 15:11
Elma yüklü TIR devrildi, sürücü yara almadan kurtuldu

Kaza, saat 12.30 sıralarında, ilçesi otogar mevkisinde meydana geldi. 'dan sebze ve meyve haline elma getiren Hacı Polat idaresindeki 42 Z 4693 plakalı TIR, henüz bilinmeyen nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkıp, devrildi.

"YAPACAK BİR ŞEY YOK"

Hale 2 kilometre kala devrilen TIR'dan yara almadan çıkan sürücü Hacı Polat, "Yavaş yavaş ilerlerken kaza oldu. Kaza Allah'tan geldi, yapacak bir şey yok" dedi. Bir süre trafiğe kapalı kalan yol, polis ekiplerince yapılan çalışma sonucu yeniden açıldı.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Elma yüklü TIR devrildi, sürücü yara almadan kurtuldu
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