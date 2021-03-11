Eller Günahkar şarkı sözleri! Eller Günahkar dinle!
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Eller Günahkar şarkı sözleri! Eller Günahkar dinle!

11.03.2021 20:26 | Son Güncelleme: 11.03.2021 20:30
Eller Günahkar şarkı sözleri! Eller Günahkar dinle!

Sezen Aksu'nun eşsiz sesiyle dinlemeye alışık olduğumuz Eller Günahkar şarkı sözleri! Eller Günahkar dinle!

Çoğu kişinin ezbere bildiği, dinlemekten bıkmayacağımız ve Sezen Aksu'nun eşsiz sesiyle dinlemeye alışık olduğumuz Eller Günahkar şarkı sözleri! Eller Günahkar dinle!

ELLER GÜNAHKAR ŞARKI SÖZLERİ

Kan ter içinde uykularından uyanıyorsan eğer

Her gece

Yalnızlık sevgili gibi boylu boyunca uzanıyorsa

Koynuna

Olur olmaz yere ıslanıyorsa kirpiklerin artık

Herşeye

Anneni daha sık anımsıyorsan hatta anlıyorsan

Kalbini bir mektup gibi buruşturulup fırlatılmış

Kendini kimsesiz ve erken unutulmuş hissediyorsan

İçindeki çocuğa sarıl, sana insanı anlatır

Eller günahkar

Diller günahkar

Bir çağ yangını bu bütün

Dünya günahkar

Masum değiliz hiç birimiz

ELLER GÜNAHKAR DİNLE

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