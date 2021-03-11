Eller Günahkar şarkı sözleri! Eller Günahkar dinle!
Sezen Aksu'nun eşsiz sesiyle dinlemeye alışık olduğumuz Eller Günahkar şarkı sözleri! Eller Günahkar dinle!
Çoğu kişinin ezbere bildiği, dinlemekten bıkmayacağımız ve Sezen Aksu'nun eşsiz sesiyle dinlemeye alışık olduğumuz Eller Günahkar şarkı sözleri! Eller Günahkar dinle!
ELLER GÜNAHKAR ŞARKI SÖZLERİ
Kan ter içinde uykularından uyanıyorsan eğer
Her gece
Yalnızlık sevgili gibi boylu boyunca uzanıyorsa
Koynuna
Olur olmaz yere ıslanıyorsa kirpiklerin artık
Herşeye
Anneni daha sık anımsıyorsan hatta anlıyorsan
Kalbini bir mektup gibi buruşturulup fırlatılmış
Kendini kimsesiz ve erken unutulmuş hissediyorsan
İçindeki çocuğa sarıl, sana insanı anlatır
Eller günahkar
Diller günahkar
Bir çağ yangını bu bütün
Dünya günahkar
Masum değiliz hiç birimiz