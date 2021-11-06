Elkızı dizisi nerede çekilmektedir? El kızı hangi şehirde, seti nerede? sorularının yanıtı merak ediliyor. Başrollerinde Sevda Erginci, Fikret Kuşkan, Perihan Savaş, İsmail Ege Şaşmaz, Münir Can Cindoruk ve Sedef Avcı'nın yer aldığı FOX TV'nin yeni dizisi El Kızı dizisinin ne zaman yayınlanacağı merak konusu oldu. Peki, Elkızı ne zaman başlayacak? Elkızı konusu ne? Elkızıoyuncuları kimler? Elkızı fragmanı izle! İşte detaylar haberimizde...

ELKIZI DİZİSİ NEREDE ÇEKİLMEKTEDİR?

FOX TV'nin yeni dizisi Elkızı'nın ilk tanıtımı yayımlandı. Yapımını NTC Medya'nın, yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp'in üstlendiği, yönetmen koltuğunda Feride Kaytan'ın oturduğu, senaryosunu Hilal Yıldız'ın yazdığı "Elkızı" dizisi 23 Ekim 2021 cumartesi günü FOX TV izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Elkızı dizisi Muğla'da çekiliyor. Muğla'nın Ula ilçesinde Elkızı dizisinde renkli görüntüler oluştu.

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