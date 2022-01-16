Elkızı canlı izle! Fox TV El Kızı 11. bölüm canlı izle! El Kızı yeni bölümde neler olacak? - Haberler
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Elkızı canlı izle! Fox TV El Kızı 11. bölüm canlı izle! El Kızı yeni bölümde neler olacak?

Elkızı canlı izle! Fox TV El Kızı 11. bölüm canlı izle! El Kızı yeni bölümde neler olacak?
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Ekranların sevilen dizisi El Kızı 11. yeni bölümüyle bugün FOX TV ekranlarına gelecek. El Kızı yeni bölümü izlemek isteyen izleyiciler "El Kızı canlı izle! Fox TV Elkızı 11. bölüm canlı izle! El Kızı yeni bölümde neler olacak?" aratması yapıyor. El Kızı canlı izle! El Kızı 11. yeni bölüm izle! El Kızı 11. bölüm canlı izle! El Kızı yeni bölümde neler olacak? El Kızı canlı izleme linki!

Ek Kızı dizisi canlı izleme linkiyle merak ediliyor. Elkızı, NTC Medya imzalı, ilk bölümü 23 Ekim 2021 tarihinde yayımlanan, yönetmen koltuğuna Feride Kaytan'ın oturduğu, senaryosunu Hilal Yıldız'ın kaleme aldığı, dram ve aşk türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. El Kızı canlı izle! Fox TV Elkızı 11. bölüm canlı izle! El Kızı yeni bölümde neler olacak?

ELKIZI CANLI İZLE

Harun'un tehdidi karşısında annesinden ayrılmamak için, sevdiği adamı, Ali'yi nikah masasında bırakan Ezo'yu çok daha zorlu seçimler beklemektedir. Hayatından çıkıp gitmesi için bütün servetini teklif etmesine rağmen Harun Ezo'dan karısı olmasını ister.

Dizi küçük yaşta öksüz kalan Ezo isimli bir genç kızın acı dolu hayat hikayesini ekranlar taşıyacak.

Sevda Erginci : Ezo Bozdağlı

Perihan Savaş : Cavidan Bozdağlı

İsmail Ege Şaşmaz : Harun Karasu

Münir Can Cindoruk : Ali Demir

Toprak Sağlam : Nermin Karasu

Fırat Doğruloğlu : Selçuk

Çağla Şimşek : Seher Çetin

Sinan Arslan : Bekir Yılmaz

Pelinsu Çileli : Aslı Yaman

Macit Koper : Ekrem

Mesut Kaytan : Adem Çetin

Beyza Dolu : Neşe Çetin

Can Büyükaltay : Cemal

Alayça Öztürk : Esma Çetin

Gökçe Akyıldız : Songül

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Ekranların sevilen dizisi El Kızı 11. yeni bölümüyle bugün FOX TV ekranlarına gelecek. El Kızı yeni bölümü izlemek isteyen izleyiciler "El Kızı canlı izle! Fox TV Elkızı 11. bölüm canlı izle! El Kızı yeni bölümde neler olacak?" aratması yapıyor. El Kızı canlı izle! El Kızı 11. yeni bölüm izle! El Kızı 11. bölüm canlı izle! El Kızı yeni bölümde neler olacak? El Kızı canlı izleme linki!

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