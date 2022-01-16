Elkızı canlı izle! Fox TV El Kızı 11. bölüm canlı izle! El Kızı yeni bölümde neler olacak?

Ek Kızı dizisi canlı izleme linkiyle merak ediliyor. Elkızı, NTC Medya imzalı, ilk bölümü 23 Ekim 2021 tarihinde yayımlanan, yönetmen koltuğuna Feride Kaytan'ın oturduğu, senaryosunu Hilal Yıldız'ın kaleme aldığı, dram ve aşk türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. El Kızı canlı izle! Fox TV Elkızı 11. bölüm canlı izle! El Kızı yeni bölümde neler olacak?

ELKIZI CANLI İZLE

ELKIZI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Harun'un tehdidi karşısında annesinden ayrılmamak için, sevdiği adamı, Ali'yi nikah masasında bırakan Ezo'yu çok daha zorlu seçimler beklemektedir. Hayatından çıkıp gitmesi için bütün servetini teklif etmesine rağmen Harun Ezo'dan karısı olmasını ister.

ELKIZI KONUSU NE?

Dizi küçük yaşta öksüz kalan Ezo isimli bir genç kızın acı dolu hayat hikayesini ekranlar taşıyacak.

ELKIZI OYUNCULARI KİMLER?

Sevda Erginci : Ezo Bozdağlı

Perihan Savaş : Cavidan Bozdağlı

İsmail Ege Şaşmaz : Harun Karasu

Münir Can Cindoruk : Ali Demir

Toprak Sağlam : Nermin Karasu

Fırat Doğruloğlu : Selçuk

Çağla Şimşek : Seher Çetin

Sinan Arslan : Bekir Yılmaz

Pelinsu Çileli : Aslı Yaman

Macit Koper : Ekrem

Mesut Kaytan : Adem Çetin

Beyza Dolu : Neşe Çetin

Can Büyükaltay : Cemal

Alayça Öztürk : Esma Çetin

Gökçe Akyıldız : Songül

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