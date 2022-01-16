Elkızı canlı izle! Fox TV El Kızı 11. bölüm canlı izle! El Kızı yeni bölümde neler olacak?

Ek Kızı dizisi canlı izleme linkiyle merak ediliyor. Elkızı, NTC Medya imzalı, ilk bölümü 23 Ekim 2021 tarihinde yayımlanan, yönetmen koltuğuna Feride Kaytan'ın oturduğu, senaryosunu Hilal Yıldız'ın kaleme aldığı, dram ve aşk türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. El Kızı canlı izle! Fox TV Elkızı 11. bölüm canlı izle! El Kızı yeni bölümde neler olacak?

ELKIZI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Harun'la evlenmek asıl başlayacak olan kabusun en hafifidir Ezo için. Annesi için bu işkenceye katlanmayı göze alır ancak zor durumdadır. Bunu da ilk ve tek fark eden Ali olur. Bir şeylerin yolunda gitmediğini anlar Ali ama Ezo dışında ona bunu itiraf edecek kimse de yoktur.

Zeliha'nın ilaçlarını içmemesiyle beraber her şey yeniden başlar. Hatırlıyordur Zeliha ve kendisine bunları yapan Cavidan'a bedelini ödetecektir. En önemlisi ise kızlarına, Ezo'ya ve Seher'e kavuşacaktır.

Ezo için ise umutlar tükenmişken hiç ummadığı birisi, Nermin ona yardım eder. Bir planı vardır ve eğer plan işlerse Ezo hem Harun'dan kurtulacak hem de özgürlüğüne kavuşacaktır. Yeniden umutlanan Ezo için Ali ile kavuşmak artık hayal değildir fakat Songül ile Ali'yi gördüğü andaki kıskançlığı ve acısı Ezo'yu tepetaklak eder. Bu defa berabere yoktur. Kazananlar ve kaybedenlerin bir yarışı olacaktır sadece…

ELKIZI KONUSU NE?

Dizi küçük yaşta öksüz kalan Ezo isimli bir genç kızın acı dolu hayat hikayesini ekranlar taşıyacak.

ELKIZI OYUNCULARI KİMLER?

• Sevda Erginci : Ezo Bozdağlı

• Perihan Savaş : Cavidan Bozdağlı

• İsmail Ege Şaşmaz : Harun Karasu

• Münir Can Cindoruk : Ali Demir

• Toprak Sağlam : Nermin Karasu

• Fırat Doğruloğlu : Selçuk

• Çağla Şimşek : Seher Çetin

• Sinan Arslan : Bekir Yılmaz

• Pelinsu Çileli : Aslı Yaman

• Macit Koper : Ekrem

• Mesut Kaytan : Adem Çetin

• Beyza Dolu : Neşe Çetin

• Can Büyükaltay : Cemal

• Alayça Öztürk : Esma Çetin

• Gökçe Akyıldız : Songül

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