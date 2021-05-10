Elite yeni sezon ne zaman? Elite oyuncuları, konusu nedir?
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Elite yeni sezon ne zaman? Elite oyuncuları, konusu nedir?

Elite yeni sezon ne zaman? Elite oyuncuları, konusu nedir?
Haberler.com / Dilek Ulusan - Haberler | Gündem

İspanyol gerilim, gençlik drama internet televizyon dizisi ve büyük ilgi gören Elite yeni sezon ne zaman? Elite konusu, oyuncuları kimler? Detaylar haberimizde.

Kurgusal elit bir ortaokul olan Las Encinas'ta geçiyor ve bursla okula kayıtlı üç işçi sınıfı genç öğrencisi ve varlıklı sınıf arkadaşları arasındaki ilişkiler etrafında dönen Elite yeni sezon ne zaman? Elite oyuncuları, konusu nedir?

ELITE DİZİSİ KONUSU

Okullarının çökmesinden sonra, üç işçi sınıfı arkadaş Samuel, Nadia ve Christian'a İspanya'nın en seçkin özel okulu olan Las Encinas tarafından burs verilir. Burslar, okulun çöküşü için hatalı olan inşaat şirketi tarafından desteklenmektedir. Üç arkadaş başlangıçta zengin öğrenciler tarafından dışlanmıştır. Okul yılı ilerledikçe hayatları, yaşam tarzları, kızgınlık ve kıskançlık çatışması içinde geçmiştir. Polis sorgularının bir dizi ileri görüşlü sahnesiyle, izleyicilere karakterlerin Marina'nın cinayetine yol açan ilişkilerinin hikayeleri gösteriliyor.

ELITE DİZİSİ OYUNCULARI

Ester Expósito,

Danna Paola,

Alejandro Speitzer,

Aron Piper,

Mina El Hammani,

Maria Pedraza

Gündem Editörü - Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
Gündem Editörü
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