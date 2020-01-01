Elini bırakmayan kadın, Papa'ya kameralar önünde zor anlar yaşattı
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Elini bırakmayan kadın, Papa'ya kameralar önünde zor anlar yaşattı

Katolik Hıristiyanların ruhani lideri Papa Francis dün gece Vatikan'da katıldığı bir etkinlikte elini tutup bırakmayan kadın yüzünden zor anlar yaşadı.

01.01.2020 09:43 | Son Güncelleme: 01.01.2020 09:53
Elini bırakmayan kadın, Papa'ya kameralar önünde zor anlar yaşattı

'ın turistik noktalarından Aziz Peter Meydanı'nda dün gece bir tören düzenlendi. 83 yaşındaki 'in de katıldığı etkinlikte Arjantinli din adamı ziyaretçilerle bir araya geldi. Korumaların ve dev çitlerin olduğu alanda Papa bazı ziyaretçilerle sohbet etti.

KOLUNDAN ÇEKEN KADINI UYARDI

Bazı ziyaretçilerle sohbet ettikten sonra Papa Francis uzaklaşmaya çalışırken bir turist Papa'yı adeta kolundan çekti. Ne olduğunu anlamayan 83 yaşındaki Papa önce kadını uyardı.

ELİNE VURUP UZAKLAŞTI

Fakat agresif bir tutuma sahip olan kadın elini bırakmayınca Papa turistin eline vurdu ve olay yerinden uzaklaştı. Bu sırada Papa'nın korumaları devreye girerek kadını engelledi.


Haber Videosu

: Elini bırakmayan kadın, Papa'ya kameralar önünde zor anlar yaşattı
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