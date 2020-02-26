Elif Kaya'dan yeni klip!

26.02.2020 13:41 | Son Güncelleme: 26.02.2020 13:41

'Bu kliple çocukluk hayalimi gerçekleştirdim'

Tarkan'ın ilk stüdyo albümünde yer alıp sözleri Alpay Aydın'a, bestesi Ozan Çolakoğlu'na ait olan parçanın klibini Elif ve Melek Kaya kardeşler yönetiyor. "Bu şarkılar bizim çocukluğumuza damgasını vurmuş şarkılar" diyen Kaya, klibi çekerken sadeliğe önem verdiğini, çok beğendiği sinema yönetmenlerini örnek aldığını ve İrem Haykır gibi değerli bir yönetmenin kendisini desteklediğini belirtiyor.

Tarkovsky, Bergman gibi yönetmenlerin bir hayranı olarak çocukken kendisini bu yönetmenlerin filmlerinde oynarken hayal ettiğini söylüyor. "Bu kliple çocukluk hayalimi gerçekleştirdim" diyor.