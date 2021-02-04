Eleşkirt'te kar yağışı etkili oluyor
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Eleşkirt'te kar yağışı etkili oluyor

04.02.2021 16:17 | Son Güncelleme: 04.02.2021 16:41

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.

İlçede aralıklarla etkili olan yağışla, cadde ve sokaklar beyaz örtüyle kaplandı.

Vatandaşlardan Serkan Tekin, bölgede kışın zorlu geçtiğini belirterek, havaların iyice soğuduğunu ve kar yağışının etkili olduğunu ifade etti.

Eleşkirt'te kar yağışı etkili oluyor
Eleşkirt'te kar yağışı etkili oluyor
Eleşkirt'te kar yağışı etkili oluyor
Eleşkirt'te kar yağışı etkili oluyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cemal Çavdar

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