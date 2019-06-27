San Fransisco, elektronik sigara satışını yasaklayan ilk Amerikan kenti oldu. Ancak İngiltere'deki Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) elektronik sigaraları, tiryakilerin sigarayı bırakmasında yardımcı araç olarak kullanıyor.

Peki, elektronik sigaralar ne kadar güvenli? Bu konuda neler biliniyor ve genel kanı ne?

Elektronik sigaralar nasıl çalışıyor?

Elektronik sigaralar, genelde nikotin, propilen glisol ve/veya sebse gliserini ve aröoma içeren bir sıvının ısıtılmasıyla çalışıyor.

Kullanıcılar, bu sıvıyla üretilen ve içinde sigaralardaki bağımlılık yapan madde olan nikotin bulunan buharı içlerine çekiyor.

Ancak nikotin, normal sigaralardaki katran ve karbon monoksit gibi çok sayıda zehirli kimyasallara kıyasla zararsız.

Nikotin, normal sigaralardaki tütün gibi kansere yol açmıyor.

Bu yüzden NHS, uzun yıllardır sigarayı bırakmak için uygulanan nikotin ikame tedavisinde nikotin sakızları, yamaları ve spreyleri veriyor.

Risk var mı?

İngiltere'deki doktorlar, kamu sağlığı uzmanları ve kanser vakıfları, mevcut kanıtlar ışığında elektronik sigaralarıny, normal sigaraya kıyasla daha az risk taşıdığında hemfikir.

Bir bağımsız araştırmada, elektronik sigaraların, normal sigaraya göre yüzde 95 daha az zararlı olduğu sonucuna varılmıştı.

Ancak bu, tamamen güvenli oldukları anlamına da gelmiyor.

Elektronik sigaralardaki sıvı ve buharında, potansiyel anlamda zararlı olabilecek kimyasallar bulunabiliyor, ancak çok daha düşük düzeylerde.

İngiltere'deki küçük bir laboratuvar araştırmasında, elektronik sigara buharının, akciğerdeki bağışıklık sistemi hücrelerinde değişikliğe yol açabileceğini bulmuştu.

Şu anda elektronik sigaranın sağlığa potansiyel etkilerini tam anlamıyla bilmek için çok erken, ancak uzmanlar normal sigaradan çok daha düşük olacağı konusunda aynı düşünüyor.

Buhar zararlı mı?

Buharın diğer insanlara zararlı olup olmadığı konusunda henüz, herhangi bir kanıt yok.

Ancak normal sigaranın pasif içiciliğine kıyasla, sağlık riskleri görmezden gelinebilir düeylerde.