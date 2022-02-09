Elektronik oylama makineleri dağıtıldı
AA, Imtiyaz Khan - Güncel
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Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinin Gaziabad kentinde oy yetkilileri, meclis seçimlerinin ilk aşaması öncesinde Elektronik Oylama Makineleri ve seçmen doğrulama kağıt denetim makinelerini seçim merkezlerine dağıtmadan önce hazırlık yaptı.
Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinin Gaziabad kentinde oy yetkilileri, meclis seçimlerinin ilk aşaması öncesinde Elektronik Oylama Makineleri ve seçmen doğrulama kağıt denetim makinelerini seçim merkezlerine dağıtmadan önce hazırlık yaptı.