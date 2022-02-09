Elektronik oylama makineleri dağıtıldı - Haberler
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Elektronik oylama makineleri dağıtıldı

AA, Imtiyaz Khan - Güncel
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Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinin Gaziabad kentinde oy yetkilileri, meclis seçimlerinin ilk aşaması öncesinde Elektronik Oylama Makineleri ve seçmen doğrulama kağıt denetim makinelerini seçim merkezlerine dağıtmadan önce hazırlık yaptı.

Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinin Gaziabad kentinde oy yetkilileri, meclis seçimlerinin ilk aşaması öncesinde Elektronik Oylama Makineleri ve seçmen doğrulama kağıt denetim makinelerini seçim merkezlerine dağıtmadan önce hazırlık yaptı.

Elektronik oylama makineleri dağıtıldı

Elektronik oylama makineleri dağıtıldı

Elektronik oylama makineleri dağıtıldı

AA / Imtiyaz Khan - Güncel

Seçmen, India, Güncel, Haberler

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