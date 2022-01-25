ELEKTRİKLİ SOBANIN ÜZERİNDE CANSIZ BEDENİ BULUNDU - Haberler
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ELEKTRİKLİ SOBANIN ÜZERİNDE CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yalnız yaşayan Muhsin Yaman'ın (79) cansız bedeni, ısınmak için yaktığı elektrikli sobanın üzerinde bulundu.

GAZİPAŞA, ANTALYA (DHA) - Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yalnız yaşayan Muhsin Yaman'ın (79) cansız bedeni, ısınmak için yaktığı elektrikli sobanın üzerinde bulundu.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Hastane Caddesi'nde meydana geldi. Evinde yalnız yaşayan Muhsin Yaman'ın akşam yemeğini hazırlamak için eve gelen kızı, babasını yerde hareketsiz buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri, polis sevk edildi. Sağlık ekipleri Yaman'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis evde inceleme yaptı. Yaman'ın cenazesi Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Sol ayağı felçli Muhsin Yaman'ın ısınmak için yaktığı elektrikli sobanın üstüne düştüğü ve vücudunun bir bölümünde yanık oluştuğu öğrenildi.

ELEKTRİKLİ SOBANIN ÜZERİNDE CANSIZ BEDENİ BULUNDU

ELEKTRİKLİ SOBANIN ÜZERİNDE CANSIZ BEDENİ BULUNDU

ELEKTRİKLİ SOBANIN ÜZERİNDE CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Cumhuriyet Mahallesi, Gazipaşa, Hastane, Antalya, Güncel, Haber

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