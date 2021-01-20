Elektrik tellerine takılan martı kurtarıldı

SİNOP'ta elektrik tellerinde asılı kalan martı, YEDAŞ ekipleri tarafından kurtarıldı.

Ada Mahallesi'nde bir martının elektrik tellerine takıldığını gören vatandaşlar, durumu yetkililere haber verdi. İhbar üzerine mahalleye YEDAŞ çalışanları gönderildi. Bölgeye gelen YEDAŞ ekipleri, önce elektrik akımını kesti, ardından da sepetli araç ile martıyı, takıldığı tellerden kurtardı. Sağlık durumu iyi olduğu belirlenen martı, yeniden doğaya salındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz ÖZEN