Elektrik tellerine takılan martı kurtarıldı
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Elektrik tellerine takılan martı kurtarıldı

20.01.2021 15:29 | Son Güncelleme: 20.01.2021 15:33
Elektrik tellerine takılan martı kurtarıldı

SİNOP'ta elektrik tellerinde asılı kalan martı, YEDAŞ ekipleri tarafından kurtarıldı.

SİNOP'ta elektrik tellerinde asılı kalan martı, YEDAŞ ekipleri tarafından kurtarıldı.

Ada Mahallesi'nde bir martının elektrik tellerine takıldığını gören vatandaşlar, durumu yetkililere haber verdi. İhbar üzerine mahalleye YEDAŞ çalışanları gönderildi. Bölgeye gelen YEDAŞ ekipleri, önce elektrik akımını kesti, ardından da sepetli araç ile martıyı, takıldığı tellerden kurtardı. Sağlık durumu iyi olduğu belirlenen martı, yeniden doğaya salındı.


Elektrik tellerine takılan martı kurtarıldı
Elektrik tellerine takılan martı kurtarıldı
Elektrik tellerine takılan martı kurtarıldı
Elektrik tellerine takılan martı kurtarıldı
Elektrik tellerine takılan martı kurtarıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz ÖZEN

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