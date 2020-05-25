Elektrik kontağından çıkan yangın, evi kül etti
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Elektrik kontağından çıkan yangın, evi kül etti

SAKARYA'nın Erenler ilçesinde, elektrik kontağında çıkan yangın sonucu tek katlı ev, kullanılamaz hale geldi.

Elektrik kontağından çıkan yangın, evi kül etti
25.05.2020 14:46 | Son Güncelleme: 25.05.2020 14:50

SAKARYA'nın Erenler ilçesinde, elektrik kontağında çıkan yangın sonucu tek katlı ev, kullanılamaz hale geldi. 

Çaybaşıyeniköy Mahallesi'nde, inşaatlarda mermer ustası olarak çalışan M.D. (42) ve ailesinin evinde, dün saat 22.30 sıralarında yangın çıktı. Elektrik kontağından çıkan yangının bildirilmesiyle bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlere müdahale eden itfaiye erlerinden biri, yanan kereste parçasının üzerine düşmesi sonucu hafif yaralandı. Yangın, itfaiye görevlilerinin çalışması sonucu kısa sürede kontrol altına alınıp, söndürüldü. Ev, tamamen yanarak, kullanılamaz hale geldi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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