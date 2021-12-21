Elektrik faturalarında TRT payının kaldırılmasına ilişkin kanun teklifi Genel Kurul'da kabul edildi

ELEKTRİK faturalarında TRT payının kaldırılmasını da içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Teklifte 317 milletvekilinden 294'ü kabul, 1 ret, 21 çekimser oy kullandı. Teklifle fikir ve sanat eserlerinin korunmasına yönelik düzenlemeye gidildi. Buna göre; eser, icra, fonogram, yapım ve yayınların kullanımının kontrolünü sağlamak üzere erişim kontrolü veya şifreleme gibi koruma yöntemi ya da çoğaltım kontrol mekanizması uygulamalarıyla sağlanan teknolojik yöntemleri etkisiz kılmaya yönelik ürün ve araçları imal veya ithal eden, dağıtan, satan, kiraya veren veya ticari amaçla elinde bulunduranlar, reklam, pazarlama, tasarım veya uygulama hizmeti sunanlar 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılabilecek.

Düzenlemeyle birlikte korsan maç yayınları da engellenecek. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) isteğiyle kanuna aykırı maç yayınlayan sitelere erişim engeli getirilecek. Korsan yayınların tespiti için TFF bünyesinde özel bir birim kurulacak.

Haber : Caner ÜNVER/ANKARA,

Vitor Pereira ile yollarını ayıran Fenerbahçe'nin teknik direktörü sizce kim olmalı? #VitorPereira | #Fenerbahçe — Haberler (@Haberler) December 20, 2021

Demirören Haber Ajansı / Caner Ünver - Son Dakika Haberleri

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