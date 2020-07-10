Elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü Elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldüSİVAS'ta kontrolden çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü

SİVAS'ta kontrolden çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza, sabah saat 07.30 sıralarında Şeyhşamil Mahallesi Necmettin Erbakan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Tevfik Öğütlüoğlu (43) yönetimindeki 58 AK 572 plakalı otomobil seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak yol kenarındaki elektrik direğine çaptı. Çarpmanın etkisi ile beton direğin bir bölüma de kırıldı. Kazayı gören çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Öğütlüoğlu, olay yerinde hayatını kaybetti.

Öğütlüoğlu'nun cenazesi Sivas Belediyesi İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu araç içerisinde sıkıştığı yerden çıkarılarak Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna konuldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA